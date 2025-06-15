Жертвами паводка в центральном Вьетнаме стали девять человек

Не менее девяти человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных тропическим штормом "Вутип" в центральной части Вьетнама.

Не менее девяти человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных тропическим штормом "Вутип" в центральной части Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По его информации, в центральном регионе затоплено более 3,5 тыс. домов, порядка 88 тыс. гектаров посевов риса и других сельскохозяйственных культур.

Шторм "Вутип", который стал первым в этом году в Южно-Китайском море, принес необычные для начала лета дожди, вызвавшие сильные наводнения. Они серьезно нарушили транспортное сообщение в центральной части страны и нанесли значительный экономический ущерб хозяйству региона.

Ранее вьетнамский департамент по управлению дамбами, предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними сообщил, что более 2,4 тыс. жителей были эвакуированы из пострадавших районов.