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    Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали 5 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Одного пассажира воздушного транспорта удалось спасти

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Количество жертв в результате падения вертолета в реку в Нью-Йорке возросло до пяти.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NY1.

    Ранее пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил о том, что один пассажир выжил, еще минимум двое погибли.

    *** 03:47

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхеттена. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 марта. По меньшей мере два человека погибли.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

    Как уточняют журналисты, на месте ведутся поисково-спасательные работы.

    Местные жители начали публиковать видео инцидента в социальных сетях.

    По данным журналистов, на борту воздушного судна находились пять человек. 

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