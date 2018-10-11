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    Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек стали жертвами оползня в колумбийском городе Маркеталия департамента Кальдас.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг мэр города Луис Бетанкур.

    "К сожалению, число погибших возросло до 11, среди них - четверо детей", - заявил Бетанкур.

    По данным властей, оползень произошел поздно ночью и накрыл несколько домов. Причиной стали сильные дожди в регионе.

    Экстренным службам удалось спасти 28 человек, 10 считаются пропавшими без вести. Работы на месте трагедии продолжаются.

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