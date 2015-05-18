Жертвами оползня в Колумбии стали как минимум 33 человека

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли в результате схода оползня в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.

По словам директора департамента предотвращения стихийных бедствий Антьокии, оползень, вызванный сильным дождем, сошел в деревне Санта Маргарита около 03.00 по местному времени (11.00 мск).

В район происшествия направлены поисково-спасательные группы.

Ожидается увеличение числа погибших.





