Жертвами обстрелов и столкновений в сирийских Ракке и Эль-Бабе стали 300 человек

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Около 300 мирных жителей погибли в результате авиаударов, терактов и столкновений в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.

Как передает Report, такие данные озвучил в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности.

"В последние недели авиаудары и столкновения в районе Ракки и Эль-Баба привели к множеству жертв среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, а также к перемещению людей. На сегодняшний день ООН получила сообщения об около 300 убитых мирных жителях, погибших главным образом из-за авиаударов и использования самодельных взрывных устройств", - сказал он.

По его словам, мирные жители также гибнут от рук боевиков террористической группировки ИГИЛ, которые расстреливают людей, пытающихся бежать в районы, контролируемые сирийской оппозицией.