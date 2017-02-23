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    Жертвами обстрелов и столкновений в сирийских Ракке и Эль-Бабе стали 300 человек

    Такие данные озвучил заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Около 300 мирных жителей погибли в результате авиаударов, терактов и столкновений в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.

    Как передает Report, такие данные озвучил в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности.

    "В последние недели авиаудары и столкновения в районе Ракки и Эль-Баба привели к множеству жертв среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, а также к перемещению людей. На сегодняшний день ООН получила сообщения об около 300 убитых мирных жителях, погибших главным образом из-за авиаударов и использования самодельных взрывных устройств", - сказал он.

    По его словам, мирные жители также гибнут от рук боевиков террористической группировки ИГИЛ, которые расстреливают людей, пытающихся бежать в районы, контролируемые сирийской оппозицией.

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