Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана.

По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана.

Как передает Report со ссылкой на BBC News , шторм достиг этого района в воскресенье. Порывы ветра достигали от 120 до 150 км/ч.

Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов Омана. Улицы столицы Омана Маската были затоплены. Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, уже погибли из-за наводнения. На снимках из Маската видны автомобили, затопленные водой. Авиасообщение приостановлено. Жителям Эль-Айна в Объединенных Арабских Эмиратах, на границе с Оманом, было приказано работать удаленно в понедельник и не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.

В Иране власти заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан. Официальные СМИ страны отмечают, что циклон повредил объекты электроснабжения и дороги.