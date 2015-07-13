При обрушении казармы в Омске погибли 23 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при обрушении казармы в Омске возросло до 23, найдены все 42 военнослужащих, остававшихся под завалами. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны России.

*12:13

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Двадцать человек погибли при обрушении казармы ВДВ в Омске, под завалами остаются трое человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в настоящий момент из-под обломков извлечены 39 человек, из них 20 - погибшие.

Первый самолет военно-транспортной авиации с 10 пострадавшими на борту вылетел из Омска в Москву.

*10:50

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Омске из-под завалов извлечены 37 военнослужащих. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По состоянию на 08.30 утра из-под завалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли, 19 военнослужащих находятся в медицинских учреждениях", - заявил Конашенков.

Под завалами остаются пятеро военнослужащих, ведется их поиск.

В Омской области в воскресенье вечером в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов-перекрытий одной из секций. Во время происшествия личный состав отдыхал в помещении. Всего в казарме находились 337 военнослужащих.

*08:21

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли при обрушении казармы ВДВ на окраине Омска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного Минздрава Светлана Оспенникова.

"На 08.00 местного времени десять погибших. Девять из них погибли до начала оказания помощи, один скончался в больнице скорой медицинской помощи. Он был в крайне тяжелом состоянии", - сказала она.

Перекрытия второго этажа обрушились в казарме 242-го учебного центра ВДВ на окраине Омска. Минобороны ранее подтвердило гибель двух человек. По состоянию на два часа ночи, из-под завалов были извлечены 22 военнослужащих, которые доставлены в медучреждения, отмечает Report.