Жертвами нового авиаудара Израиля по Сирии стали не менее 5 человек

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли в результате нового авиаудара Израиля по сирийскому населенному пункту на Голанских высотах, сообщает Report cо ссылкой на "Al-Jazeera".

В четверг на территорию Израиля вблизи ливанской границы попали четыре ракеты: две упали в районе Голанских высот, еще две — в Галилее. Позднее израильские военные заявили, что снаряды были выпущены со стороны Сирии. Израиль пригрозил, что этот инцидент не останется без последствий для правительства Сирии. После этого Израиль нанес ответный авиаудар, в результате которого, по информации сирийских военных, погиб один солдат, семеро получили ранения.