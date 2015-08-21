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    Жертвами нового авиаудара Израиля по Сирии стали не менее 5 человек

    Днем ранее на территорию Израиля вблизи ливанской границы попали четыре ракеты

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли в результате нового авиаудара Израиля по сирийскому населенному пункту на Голанских высотах, сообщает Report cо ссылкой на "Al-Jazeera".

    В четверг на территорию Израиля вблизи ливанской границы попали четыре ракеты: две упали в районе Голанских высот, еще две — в Галилее. Позднее израильские военные заявили, что снаряды были выпущены со стороны Сирии. Израиль пригрозил, что этот инцидент не останется без последствий для правительства Сирии. После этого Израиль нанес ответный авиаудар, в результате которого, по информации сирийских военных, погиб один солдат, семеро получили ранения.

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