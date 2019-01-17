Жертвами непогоды в Египте стали пять человек - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек стали жертвами непогоды в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду издание El-Vatan.

Сильнейшая за последнее время песчаная буря с мощными порывами ветра, понижением температуры и кратковременными дождями обрушилась на Каир и несколько провинций страны. В результате действия стихии в Порт-Саиде на севере обрушилась часть каменной стены, убив молодого человека, еще двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Другой случай со смертельным исходом произошел в провинции Гарбия, где из-за проливного дождя водитель такси не справился с управлением на дороге, в результате чего погибли четыре человека.

На Северном Синае из-за обрыва проводов остались без электричества целые районы в городах Рафах и Шейх Зувейд. Многие автотрассы оказались заблокированы из-за упавших деревьев. Плохая видимость на дорогах стала причиной длинных пробок и ДТП.