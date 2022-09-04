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Жертвами наводнения в Судане стали более 110 человек

Жертвами наводнения в Судане стали более 110 человек Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 112.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 21:32
Жертвами наводнения в Судане стали более 110 человек

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 112.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местную службу безопасности.

По его информации, стихийное бедствие также привело к разрушению более 4 тыс. жилых домов.

Телеканал Al Hadath ранее заявил, что международный аэропорт в столице Судана Хартуме вынужден был утром в воскресенье частично приостановить свою работу в связи с погодными условиями. Через несколько часов авиасообщение с Суданом было восстановлено.

28 августа телеканал Sky News Arabia информировал, что число погибших в ходе наводнений возросло до 99, еще 94 человека пострадали.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.

Сезон дождей продолжается в Судане с мая по сентябрь. В прошлом году наводнения привели к гибели 80 человек.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda 110-dan çox insan daşqınların qurbanı olub

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