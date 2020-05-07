​Жертвами наводнений и оползней в Кении стали 194 человека

В Кении в результате наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися в течение трех недель проливными дождями, погибли 194 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил журналистам глава МВД Кении Фред Матианеги.

По его словам, в связи с наводнениями в стране в повышен уровень опасности.

"Жители опасных регионов эвакуируются. На сегодняшний день жертвами наводнений и оползней стали 194 человека",- сказал Матианги.

В результате разгула стихии часть населения осталась без крова.

Госучреждения и организации гражданского общества мобилизуют помощь пострадавшим.