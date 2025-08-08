Жертвами наводнений в Китае стали десять человек, свыше 30 числятся пропавшими без вести

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в китайской провинции Ганьсу, погибли десять человек, еще 33 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

“С 7 августа непрекращающиеся сильные дожди спровоцировали внезапные наводнения. По состоянию на 15:30 (07:30 по Гринвичу) 8 августа погибли 10 человек, 33 числятся пропавшими без вести”, - говорится в сообщении.

Ведутся поиски пропавших без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил всем регионам страны усилить меры по выявлению и предотвращению рисков, связанных с проливными дождями.

Напомним, что в прошлом месяце из-за проливных дождей на севере Пекина погибли 44 человека, сильнее всего пострадали сельские пригороды столицы.