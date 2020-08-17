Жертвами наводнений в Индии стали около 900 человек

В Индии в результате наводнений, вызванных муссонными дождями, с начала года погибли не менее 868 человек.

В Индии в результате наводнений, вызванных муссонными дождями, с начала года погибли не менее 868 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Управление по ЧС при МВД Индии.

Жертвы зафиксированы в 11 штатах.

Метеорологи отмечают, что проливные дожди и экстремальные погодные условия в Индии наблюдаются с начала года.

"К примеру, в одном из поселков города Джайпур за шесть часов выпало 250 мм. осадков на один квадратный метр", - сообщил они.

В результате наводнений нанесен ущерб тысячам гектаров посевных площадей, повреждены дома и дороги, сотни тысяч людей остались без крова.

За аналогичный период прошлого года в результате наводнений и муссонных дождей погибли 908 человек.

Муссонные дожди проходят по Южной Азии в июне-сентябре, ежегодно становясь причиной стихийных бедствий и катастроф.