Жертвами наводнений в Индии стали около 160 человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Почти 160 человек стали жертвами наводнений в нескольких штатах Индии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

В штате Гуджарат в результате наводнений, которые вызваны ливнями в сезон дождей, погибли 53 человека, в Западной Бенгалии - 48 человек. Не менее 28 человек погибли за прошедшую неделю в штате Раджастан, в Манипуре число погибших достигло 23 человек. В штате Орисса зафиксировано наименьшее количество жертв наводнений - 5 человек.

Как сообщает издание, власти опасаются, что число погибших из-за ливней и вызванных ими наводнений может возрасти, так как есть сообщения о пропавших без вести.

Также сообщается об обширных затоплениях сельскохозяйственных угодий и разрушении большого количества жилых строений.