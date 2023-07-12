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Жертвами наводнений на севере Индии стали свыше 100 человек

Жертвами наводнений на севере Индии стали свыше 100 человек Более 100 человек погибли на севере Индии в результате вызванных дождями наводнений и оползней.
Другие страны
12 июля 2023 г. 08:13
Жертвами наводнений на севере Индии стали свыше 100 человек

Более 100 человек погибли на севере Индии в результате вызванных дождями наводнений и оползней.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India Today.

Обильные осадки в северо-восточных районах Индии начались 8 июля и были вызваны комбинацией двух факторов - муссонных дождей и притока влажных воздушных масс из региона Средиземноморья. Ливни обрушились на национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир. По состоянию на среду сильные дожди продолжаются в Уттаракханде.

Большего всего пострадал штат Химачал-Прадеш, находящийся в предгорьях Гималаев. Здесь наблюдались многочисленные оползни, подтоплены многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах по-прежнему блокированы около 300 туристов. Всего в штате в результате удара стихии погибли порядка 80 человек, дожди практически прекратились, ведутся спасательные и восстановительные работы.

Сильные дожди привели к тому, что во вторник в Дели уровень воды в реке Ямуна превысил опасный порог и достиг самой высокой за последние десять лет отметки. При этом это не привело к серьезным разрушениям в городе. В воскресенье в Нью-Дели был зафиксирован 40-летний максимум по выпавшим за сутки осадкам - 153 мм. В результате дождей в Дели в различных инцидентах погибли пять человек.

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