Жертвами крушения судна у берегов Малайзии стали девять человек

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Девять человек погибли в результате крушения судна у берегов Малайзии, около 30 числятся пропавшими без вести, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

На борту судна, перевозившего людей из Индонезии в Малайзию, находилось примерно 40 человек. Погибшие были гражданами Индонезии, отправившимися в соседнюю Малайзию на заработки.

По данным малайзийского агентства по морской безопасности, лодка была перегружена, что вкупе с плохими погодными условиями стало причиной крушения.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.