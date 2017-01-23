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    Жертвами крушения судна у берегов Малайзии стали девять человек

    Около 30 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/  Девять человек погибли в результате крушения судна у берегов Малайзии, около 30 числятся пропавшими без вести, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    На борту судна, перевозившего людей из Индонезии в Малайзию, находилось примерно 40 человек. Погибшие были гражданами Индонезии, отправившимися в соседнюю Малайзию на заработки.

    По данным малайзийского агентства по морской безопасности, лодка была перегружена, что вкупе с плохими погодными условиями стало причиной крушения.

    В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

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