Жертвами крушения полицейского вертолета в Таиланде стали три человека

Полицейский вертолет потерпел крушение 24 мая в провинции Прачуапкхирикхан (Таиланд), в результате чего погибли три человека.
Как передает Report со ссылкой на Bangkok Post, инцидент произошл в деревне Нонг Кок.
"Вертолет разбился и загорелся в субботу днем. Три человека погибли, еще один выпрыгнул с парашютом - его состояние пока неизвестно", - говорится в информации.
По данным властей, вертолет Bell 212 принадлежал авиационному подразделению полиции провинции Канчанабури.
Сообщается, что воздушное судно столкнулось с техническими проблемами во время полета.