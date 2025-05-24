Жертвами крушения полицейского вертолета в Таиланде стали три человека

Полицейский вертолет потерпел крушение 24 мая в провинции Прачуапкхирикхан (Таиланд), в результате чего погибли три человека.

Полицейский вертолет потерпел крушение 24 мая в провинции Прачуапкхирикхан (Таиланд), в результате чего погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на Bangkok Post, инцидент произошл в деревне Нонг Кок.

"Вертолет разбился и загорелся в субботу днем. Три человека погибли, еще один выпрыгнул с парашютом - его состояние пока неизвестно", - говорится в информации.

По данным властей, вертолет Bell 212 принадлежал авиационному подразделению полиции провинции Канчанабури.

Сообщается, что воздушное судно столкнулось с техническими проблемами во время полета.