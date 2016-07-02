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    Жертвами крупного ДТП в Уганде стали 17 человек

    В результате инцидента также пострадали 12 человек

    Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Не менее 17 человек погибли в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в Уганде.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Полли Намайе.

    По ее словам, на магистрали в 50 километрах от угандийской столицы Кампалы столкнулись пять автомобилей, в том числе два пассажирских микроавтобуса.

    По предварительным данным, один из частных автомобилей пытался обогнать другой на крутом повороте и врезался в трейлер, который, вильнув в сторону, столкнулся с другими машинами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    В результате инцидента также пострадали 12 человек.

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