​Жертвами коронавируса во Франции стали свыше 28 тыс человек

Количество жертв COVID-19 во Франции составило 28 530 человек, в больницах остаются 16 264 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С COVID-19 госпитализированы 16 264 человек (против 18 468 неделю назад). За 24 часа зарегистрировано 318 новых госпитализаций, тогда как неделю назад этот показатель составлял 506 человек", - сообщают в ведомстве.

Из числа заболевших у 1 555 выявлена тяжелая форма коронавируса, они находятся в реанимации.

"С начала эпидемии 100 841 были госпитализированы, из них 17 807 - в отделения реанимации. Домой выписаны 65 879 человек. Умерло 28 530 человек, из них 18 195 - в больницах, а 10 335 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.