Жертвами коронавируса в США стали более 30 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Более 30 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, умерли в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

По его данным, число погибших составляет 30 826 человек, за сутки умерли 2 494 человека. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 превышает 637 тысяч. По всем трем показателям США лидируют в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прошли пик новых случаев заражения коронавирусом. Он не исключил, что некоторые американские штаты могут "открыться" после карантина еще до 1 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.

***15 апреля 23:39

Число умерших в США пациентов с коронавирусом превысило 27 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По его данным, в настоящее время в США подтверждено 614 482 случая COVID-19, умерли 27 085 человек. США на первом месте в мире по обоим показателям.