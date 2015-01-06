Жертвами конфликта на востоке Украины стали более 4,7 тыс. человек

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибли более 4,7 тыс. человек, более 10 тыс. получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

"По данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине превышает 610 тыс. человек, еще 594 тыс. бежали в соседние страны, в основном в Россию", - отмечается в сообщении.

В организации также подчеркнули, что в январе Совет безопасности ООН может провести заседание по Украине по просьбе делегаций Великобритании и нынешнего председателя СБ ООН - Литвы.

В последний раз Совет безопасности ООН обсуждал ситуацию в Украине в рамках открытого заседания 12 ноября 2014 года.