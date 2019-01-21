Жертвами израильских ударов в Сирии стали 11 человек

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 11 человек погибли в результате израильских ударов вблизи сирийской столицы Дамаска в ночь на понедельник, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Как отмечает Jerusalem Post со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев, все они - либо военные, либо бойцы военизированных формирований. По их данным, двое погибших - сирийцы.

Как сообщало сирийское агентство SANA, взрывы начали раздаваться над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск).

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".

Накануне Израиль также наносил удары по Сирии. Объектом атаки, по данным российских военных, был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.