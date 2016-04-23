Жертвами двух терактов в Багдаде стали 12 человек

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ По крайней мере девять человек погибли в результате взрыва на КПП в северной части иракского Багдада.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, еще три человека погибли при атаке армейского конвоя в пригороде Багдада.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что террористы в обоих случаях привели в исполнение взрывное устройство в автомобиле.

В результате атак получили ранения 39 человек, число жертв может увеличиться, отметил источник.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.