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    Жертвами двух терактов в Багдаде стали 12 человек

    В результате атак получили ранения 39 человек

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ По крайней мере девять человек погибли в результате взрыва на КПП в северной части иракского Багдада.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, еще три человека погибли при атаке армейского конвоя в пригороде Багдада.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что террористы в обоих случаях привели в исполнение взрывное устройство в автомобиле.

    В результате атак получили ранения 39 человек, число жертв может увеличиться, отметил источник.
    Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

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