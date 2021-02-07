О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жертвами ДТП в Египте стали 11 человек

Жертвами ДТП в Египте стали 11 человек В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Египте погибли 11 человек
Другие страны
7 февраля 2021 г. 05:35
Жертвами ДТП в Египте стали 11 человек

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Египте погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ahram Online со ссылкой на заявление властей.

Как стало известно журналистам, авария произошла на шоссе Эль-Куреймат в провинции Минья.

Отмечается, что жертвами трагедии стали девять пассажиров микроавтобуса и ехавшая в легковушке пара, чье бракосочетание было запланировано на следующий день.

Тела погибших вместе с пострадавшими доставили в ближайшие больницы. Число пострадавших не называется.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMisirdə ağır yol qəzasında 11 nəfər həlak olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США отменили еще одно решение Трампа
В США отменили еще одно решение Трампа
7 февраля 2021 г. 03:14
В результате взрыва в Бордо погибли два человека, двое пропали без вести
В результате взрыва в Бордо погибли два человека, двое пропали без вести
6 февраля 2021 г. 14:15
Китай одобрил для широкого применения вакцину от компании Sinovac Biotech
Китай одобрил для широкого применения вакцину от компании Sinovac Biotech
6 февраля 2021 г. 14:06
В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными
В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными
6 февраля 2021 г. 13:03
Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране
Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране
6 февраля 2021 г. 11:46
ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем пожертвований для беженцев из Палестины
ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем пожертвований для беженцев из Палестины
6 февраля 2021 г. 10:40
Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии
Двух конгрессменов оштрафовали за нарушение правил досмотра в Капитолии
6 февраля 2021 г. 10:07
Прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19
Прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19
6 февраля 2021 г. 09:47
Fox сняла с эфира передачу, которую вел сторонник Трампа
Fox сняла с эфира передачу, которую вел сторонник Трампа
6 февраля 2021 г. 09:17
В результате нападения на конвой политика в Мьянме погибли 12 человек
В результате нападения на конвой политика в Мьянме погибли 12 человек
6 февраля 2021 г. 08:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi