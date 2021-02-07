Жертвами ДТП в Египте стали 11 человек

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Египте погибли 11 человек.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ahram Online со ссылкой на заявление властей.
Как стало известно журналистам, авария произошла на шоссе Эль-Куреймат в провинции Минья.
Отмечается, что жертвами трагедии стали девять пассажиров микроавтобуса и ехавшая в легковушке пара, чье бракосочетание было запланировано на следующий день.
Тела погибших вместе с пострадавшими доставили в ближайшие больницы. Число пострадавших не называется.