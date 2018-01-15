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    Жертвами ДТП с автобусом в Камеруне стал 21 человек

    В результате инцидента травмирован не был.© Foto: Svit24.net

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб в Камеруне, еще 38 получили травмы после того, как автобус скатился в овраг и врезался в дерево.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

    Инцидент произошел в субботу. По словам губернатора Западного региона страны, число жертв может увеличиться. Он отметил, что водитель в результате инцидента травмирован не был.

    Пострадавшим оказывается помощь в местной больнице. Причина ДТП не установлена.

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