Жертвами ДТП с автобусами в Египте стали три человека, 19 пострадали

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Столкновение двух рейсовых автобусов в районе города Тор в направлении Шарм-эш-Шейха привело к гибели трех человек, пострадали 19.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в числе погибших и пострадавших граждане Египта и Ирака.

По информации дорожной полиции, авария могла произойти из-за плохой погоды: в провинции Южный Синай, где расположен знаменитый курорт, в последние сутки идут дожди.

Как сообщили медики, погибшими числятся трое пассажиров автобусов, в их числе четырехлетний ребенок из Ирака. Пострадали 17 пассажиров (в том числе семь граждан Ирака) и двое водителей автобусов.