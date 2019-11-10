Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек

По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона "Бульбуль", обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. "Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации", - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.