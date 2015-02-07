​Жертвами бомбардировки Алеппо стали 47 человек

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Вертолеты ВВС правительственных войск Сирии сбросили две начиненных взрывчаткой бочки на оживленную площадь в одном из районов Алеппо, контролируемых оппозиционерами.

По сообщениям Report, как сообщило 6 февраля агентство АР со ссылкой на местные источники, в результате взрывов погибли, по меньшей мере, 47 человек.

Бомбардировка имела место в ночь на 6 февраля, после того, как террористы из "Армии Ислама" обстреляли ракетами Дамаск. В результате обстрела столицы погибли десять человек.

Напомним, по данным ООН, с начала гражданской войны в Сирии погибли более 200.000 человек.