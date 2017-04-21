Жертвами беспорядков в Каракасе за ночь стали 10 человек

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Примерно 10 человек погибли за ночь в районе Паррокия-дель-Валье столицы Венесуэлы Каракаса в результате грабежей, начавшихся после массового марша протеста.

Как передает Report, об этом сoобщил портал Universal.

По данным, до восьми грабителей были убиты ударом электрического тока при попытке ограбить булочную. Еще двое были застрелены, в том числе хозяин торговой точки, пытавшийся сопротивляться грабителям.

Ранее сообщалось о более чем пяти раненых в ночь на пятницу в результате грабежей, начавшихся после массовой акции протеста в Каракасе. По данным СМИ, поздно вечером в четверг в район Паррокия-дель-Валье начали спускаться люди из находящихся неподалеку неблагополучных "барриос" и грабить находящиеся там торговые точки.

Силы безопасности начали преследовать этих людей, началась стрельба, причем грабители также стреляли в полицию. Всего в грабежах принимали участие до 200 человек.