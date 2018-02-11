Жертвами авиаударов в Сирии за неделю стали тысяча человек - ООН

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ За первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали 1 тысяча человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов", — говорится в заявлении.

"Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН)", — добавил Дюжаррик.