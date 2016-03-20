Жертвами авиаударов в Ракке стали почти 40 человек

Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ В ходе авиаударов по сирийскому городу Ракка, который боевики группировки ИГИЛ провозгласили столицей так называемого "халифата", по меньшей мере 39 человек погибли, десятки ранены.

Как передает Report, чья авиация нанесла удар по так называемой столице ИГИЛ неизвестно.

По данным активистов из других источников в городе Ракка, погибших – более сорока.

"Мониторинговые группы пока не могут указать, кто нанес удары – сирийские или российские военные самолеты", - говорится в сообщении.