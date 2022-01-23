Жертвами авиаударов по тюрьме в Йемене стали 87 человек

Удары ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по тюрьме в Йемене унесли жизни по меньшей мере 87 человек, еще 226 получили ранения.

Удары ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по тюрьме в Йемене унесли жизни по меньшей мере 87 человек, еще 226 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Masirah , об этом заявил заместитель министра здравоохранения в правительстве хуситов Наджиб аль-Кубати.

Ранее появилась информация, согласно которой боевая авиация альянса разбомбила исправительное учреждение в йеменской провинции Саада. Ранее гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что в результате авиаудара погибли 70 и были ранены около 140 человек. Минувшей ночью коалиция выступила с заявлением, в котором отрицала причастность к налету, назвав все сообщения на этот счет "необоснованными и не соответствующими действительности" и пообещав довести "реальные факты" до сведения ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Число жертв бойни в Сааде достигло 87, 226 раненых были доставлены в больницы, - утверждал аль-Кубати. - Спасатели продолжают извлекать пострадавших и тела погибших из-под завалов".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года.