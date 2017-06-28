Жертвами авиаудара международной коалиции в Сирии стали 50 человек

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Сирии жертвами авиаудара международной коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре стали 50 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает Anadolu.

По данным агентство со ссылкой на источникам SANA жертвами авиаудара международной коалиции стали 40 человек. Налет был совершен на деревню ад-Дублян в районе Маядина. Большинство погибших — женщины и дети.

По данным агентства, жители деревни в панике убегают в пустыню, так как боятся повторения налета.