Жертвами авиаудара коалиции в районе сирийской Ракки стали 28 мирных жителей

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Жертвами очередного авиаудара международной коалиции во главе с США по объектам террористов ИГ в районе сирийской Ракки стали 28 мирных жителей, десятки ранены.

Как передает Report, таким образом пополнился печальный список жертв ошибочных авиаударов коалиции в Сирии и Ираке.

Согласно последнему заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), с августа 2014 года в результате ошибочных авиаударов коалиции в регионе погибли 484 мирных жителя.