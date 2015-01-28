Жертвами атаки в Триполи стали граждане США, Франции, Южной Кореи и Филиппин

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В результате нападения на гостиницу "Коринтия" в ливийской столице, совершенного лояльными "Исламскому государству" боевиками, погибли 11 человек. Как передал новостной портал Afrigatenews, в числе убитых - пять иностранных граждан и шесть сотрудников охраны отеля.

По данным представителей силовых структур, среди жертв - американец, француз, две филиппинки и гражданин Южной Кореи. О личностях погибших иностранцев пока не сообщается. Согласно имеющейся информации, один из погибших, кто именно, не уточняется, являлся сотрудником зарубежной авиакомпании.

Штурм "Коринтии" начался в утренние часы после того, как экстремисты взорвали поблизости заминированный автомобиль. Воспользовавшись неразберихой и паникой, они проникли внутрь, открыв беспорядочный огонь по находившимся внутри людям. Позднее нападавшие поднялись и забаррикадировались на 24-м этаже, зарезервированном под катарскую дипломатическую миссию, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Когда прибывшие на место формирования так называемого Центрального щита, входящие в происламистскую кампанию "Рассвет Ливии" (с конца лета контролирует Триполи - прим.корр.), блокировали террористов, один из них привел в действие закрепленную на теле взрывчатку.

В "Коринтии", помимо обычных номеров, располагалось ранее и диппредставительство Франции. Там также находятся, офисы различных зарубежных компаний и ряда местных госструктур. Как указал ранее глава департамента по охране дипломатических объектов полковник Халед Абу Захир, сотрудников зарубежных миссий в момент атаки в здании не было. По его словам, после ее начала из фешенебельного отеля в экстренном порядке были эвакуированы десятки его постояльцев, в том числе несколько иностранцев.