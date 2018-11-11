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    Жертвами атаки талибов в провинции Газни в Афганистане стали 25 человек

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 25 человек погибли, 17 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Газни.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источник.

    Согласно его данным, боевики совершили атаку в районе Джагори в ночь на воскресенье. Среди жертв, как указывает телеканал, не менее 10 сотрудников сил подразделения спецназначения и 15 мирных жителей. Среди пострадавших - 11 человек из числа гражданского населения и шесть сотрудников сил безопасности.

    Ранее в Афганистане губернатор одного из округов погиб при взрыве.

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