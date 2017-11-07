Жертвами атаки боевиков ИГИЛ в Адене стали 46 человек

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 46 человек погибли, 47 пострадали в результате совершенной в воскресенье боевиками террористической группировки ИГИЛ скоординированной атаки на Управление уголовного розыска в Адене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело во вторник на своей странице в интернете МВД Йемена.

По его данным, среди погибших и пострадавших есть как сотрудники силовых структур, так и мирные жители.

5 ноября около 30 экстремистов ИГИЛ напали на здание уголовного розыска на окраине временной столицы республики - города Аден. Сначала смертник подорвал заминированный автомобиль у главных ворот на въезде в комплекс, после чего террористы, закрепившиеся на крышах соседних домов, открыли огонь по силовикам и затем проникли внутрь.