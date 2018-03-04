Жертвами аномальных морозов в Польше стали 26 человек

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Число жертв морозов продолжает расти в Польше. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт полиции страны.

На протяжении всей уходящей недели территория страны находилась под влиянием холодных воздушных масс из Скандинавии. Температура воздуха даже днем редко поднималась выше минус 10 градусов, а ночью держалась на уровне минус 20, местами почти достигая 30-градусной отметки.

На сайте полиции Польши сообщается в субботу, что за минувшие сутки от переохлаждения в стране погибли три человека. Ранее 1 марта трагическую статистику пополнили еще две жертвы морозов. Всего за неделю холодов погибли 26 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства страны в связи с морозами уже несколько дней подряд не отменяет предупреждение об опасности первого уровня. Оно действует по всей территории страны. Тем временем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни холода отступят.