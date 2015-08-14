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    ​Жертвами аномальной жары в Египте стали 87 человек

    Около 1,5 тыс. человек госпитализированы

    Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ В результате аномальной жары в Египте за последнюю неделю погибли 87 человек.

    Как передает Report со ссылкой на The Daily News, за последние сутки в стране скончались 11 человек. Еще около 1,5 тыс. человек госпитализированы.

    Ситуация усугубляется высоким уровнем влажности в стране. В некоторых районах температура поднялась до +47 градусов.

    По данным египетского Минздрава, большинство жертв - люди преклонного возраста. Минздрав призвал граждан Египта по возможности избегать пребывания на солнце и стараться не покидать кондиционируемых помещений без необходимости.

    При этом, никаких мер для защиты граждан власти Египта пока не предприняли.

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