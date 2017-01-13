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    Жертвам взрыва в Дамаске стали шесть человек

    Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в Дамаске, по предварительным данным, стали шесть человек, есть тяжело раненые.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости источник в полиции города.

    "По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые", - рассказал сотрудник полиции.

    Телеканал "Аль-Ихбария" сообшил, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у входа в один из клубов. По предварительным данным, погибло четверо граждан и семь получили ранения.

    В свою очередь, телеканал "Аль-Маядин" сообщает о семи погибших.

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