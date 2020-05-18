​Жену президента Албании задержали на акции протеста

Жену президента Албании Монику Кримади задержали в Тиране на акции протеста против разрушения Национального театра.

Как передает Report со ссылкой на издание Albanian Daily News, в 2018 году премьер-министр Эди Рама принял решение снести Национальный театр, построенный в столице в 1939 году. Свое решение решение Рама объяснил слишком большими расходами на содержание театра. При этом на его месте премьер планировал построить новый театр.

Это вызвало недовольство жителей столицы, которые окружили театр, выступая против его сноса.

В числе демонстрантов оказалась жена главы государства, член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади.

Она обратилась к прокуратуре Албании с призывом арестовать сотрудников полици, действующих против граждан.

Позднее Кримади и еще несколько демонстрантов были задержаны.

Правда, уже ранним утром здание театра было разрушено. Сам президент Или Мета назвал произошедшее «непростительным преступлением».