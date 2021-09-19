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Женщины в Кабуле провели акцию протеста в защиту своих прав

Женщины в Кабуле провели акцию протеста в защиту своих прав Активистки в афганской столице Кабуле устроили акцию протеста в защиту своих прав
Другие страны
19 сентября 2021 г. 16:11
Женщины в Кабуле провели акцию протеста в защиту своих прав

Активистки в афганской столице Кабуле устроили акцию протеста в защиту своих прав

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews, акция прошла у здания упраздненного "Талибаном" Министерства по делам женщин.

Захватившие власть в Афганистане талибы ввели ряд нововведений в отношении женщин. В частности, они не смогут занимать посты министров, а в самих ведомствах, в полиции и судебной системе смогут претендовать только на должности помощников.

Кроме того, СМИ отмечают, что в ряде регионов женщинам запретили работать, а девочкам ограничили образование.

Это уже не первая акция протеста, которую организовали женщины, после прихода к власти "Талибана".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKabildə qadınlar etiraz aksiyası keçiriblər

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