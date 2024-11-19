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Женщины тюркского мира объединяются для экономического прорыва

Женщины тюркского мира объединяются для экономического прорыва В Астане прошли 3-я Генеральная ассамблея Совета женщин-предпринимателей при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI) и Бизнес-форум женщин-предпринимателей. Мероприятие, организованное при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Т
Другие страны
19 ноября 2024 г. 19:45
Женщины тюркского мира объединяются для экономического прорыва

В Астане прошли 3-я Генеральная ассамблея Совета женщин-предпринимателей при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI) и Бизнес-форум женщин-предпринимателей.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Мероприятие, организованное при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и Тюркского инвестиционного фонда, собрало более 200 бизнес-леди, представителей правительств и экспертов из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

В рамках форума участники обсудили роль женщин в стратегических отраслях, таких как энергетика и перерабатывающая промышленность, вопросы устойчивого развития и лидерства. Также было отмечено, что Казахстан, председательствующий в совете в 2024 году, продемонстрировал лидерство в развитии женского предпринимательства: 49% малых и средних предприятий страны возглавляют женщины.

Ключевым итогом встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве, направленного на создание международной платформы Turkic Business Hub, которая объединит усилия для реализации совместных проектов, улучшения доступа к финансированию и развития электронной торговли.

Ожидается, что инициатива приведет к увеличению товарооборота между странами и запуску более 100 совместных проектов в ближайшие годы. Совет также анонсировал планы по запуску акселерационных программ для стартапов и образовательных курсов для женщин-предпринимателей.

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