Женщина впервые в истории Румынии стала премьер-министром

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил члена Европейского парламента, кандидата от правящей Социал-демократической партии Виорику Данчилани премьер-министром страны.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, 54-летняя Данчилани стала третьей по счету главой правительства страны за последние 7 месяцев.

Президент страны потребовал от парламента за короткое время, до 1 февраля утвердить Данчилани в должности. Виорика Данчилани стала первой женщиной-премьер-министром Румынии.

Отметим, что ее предшественник Михай Тудосе подал в отставку.