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    Женщина впервые в истории Румынии стала премьер-министром

    Ее предшественник Михай Тудосе подал в отставку

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил члена Европейского парламента, кандидата от правящей Социал-демократической партии Виорику Данчилани премьер-министром страны.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, 54-летняя Данчилани стала третьей по счету главой правительства страны за последние 7 месяцев.

    Президент страны потребовал от парламента за короткое время, до 1 февраля утвердить Данчилани в должности. Виорика Данчилани стала первой женщиной-премьер-министром Румынии.

    Отметим, что ее предшественник Михай Тудосе подал в отставку.

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