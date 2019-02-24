Женщина впервые станет послом Саудовской Аравии в США

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд станет первым в истории послом Саудовской Аравии в США. Решение о ее назначении принял король СА Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

Как передает Report, об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

Ранее пост посла Саудовской Аравии в США занимал Халед бен Салман бен Абдель-Азиз. Он назначен заместителем министра обороны.

Отметим, Рима бинт Бандар Аль-Сауд является дочерью принца Бандара — бывшего главы саудовской дипмиссии в Вашингтоне. Ранее она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта. В 2014 году Forbes назвал принцессу одной из самых влиятельных женщин в арабском мире.