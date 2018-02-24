Женщина с проблемами психикой протаранила ограду Белого Дома на автомобиле

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп выразил благодарность сотрудникам Секретной службы после инцидента, произошедшего около Белого дома. Женщина, управляющая автомобилем, пыталась проехать на территорию Белого дома, ее задержали.

Как передает Report, "Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Задержанная не имела умысла причинить кому-то вред, ранее сообщалось, что она страдает проблемами с психикой. Женщина, въехавшая в ограду Белого дома, и ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов США, ее действия опасности не несли.