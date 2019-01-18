Женщина погибла при стрельбе на парковке возле церкви в Техасе

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Женщина скончалась после стрельбы на парковке возле одной из католических церквей в Хьюстоне штата Техас.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщают в Twitter местные стражи порядка.
В результате стрельбы пострадала ещё одна женщина. Она доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Напомним, что ранее неизвестный в американском штате Техас открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина и четверо её дочерей.
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