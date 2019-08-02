"Принцесса" из ОАЭ ограбила ювелирный магазин в центре Парижа на 1,6 млн евро

Женщина, выдававшая себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин в центре Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте французского телеканала LCI.

Женщина пришла в ювелирный магазин на улице Сент-Оноре во французской столице и представилась принцессой из ОАЭ. Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.

На следующий день ювелиры, не дождавшись денежного перевода, обнаружили в коробке для драгоценностей не украшения, а шоколадные конфеты.

По данным телеканала, нанесенный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро. Расследованием кражи драгоценностей занимается бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа.