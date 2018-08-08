Женщина-мусульманка впервые избрана в Конгресс США

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб по результатам предварительного голосования в штате Мичиган обеспечила себе место в палате представителей Конгресса США и тем самым стала первой женщиной-мусульманкой в этом законодательному органе, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Р.Тлаиб победила на выборах в качестве кандидата от Демократической партии, в то время как независимые кандидаты и кандидаты от Республиканской партии в них не участвовали. Это означает, что на промежуточных выборах у Тлаиб не будет конкурентов, и она гарантированно представит штат Мичиган в палате представителей Конгресса.

Промежуточные выборы в США должны пройти в ноябре 2018 года.