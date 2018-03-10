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    Женщина и трое детей убиты боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты

    Погибшие пытались пройти через гуманитарный коридор Млеха-Джисрейн

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Четверо мирных жителей были застрелены боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты через один из организованных властями Сирии пунктов пропуска.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу сирийское информационное агентство SANA.

    По его данным, гражданские лица пытались пройти через дополнительный гуманитарный коридор Млеха - Джисрейн, когда террористы открыли по ним огонь. В числе погибших - женщина и трое детей.

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