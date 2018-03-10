Женщина и трое детей убиты боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Четверо мирных жителей были застрелены боевиками при попытке выйти из Восточной Гуты через один из организованных властями Сирии пунктов пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, гражданские лица пытались пройти через дополнительный гуманитарный коридор Млеха - Джисрейн, когда террористы открыли по ним огонь. В числе погибших - женщина и трое детей.